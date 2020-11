La Ternana sta dominando il campionato di Lega Pro, la squadra umbra è in testa alla classifica del girone C e non ha nessuna intenzione di fermarsi. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione sulla squadra di Lucarelli, attraverso le parole dello stesso allenatore.

Lucarelli sta cercando in tutti i modi di allentare la pressione intorno la squadra, di seguite le sue parole rilasciate in conferenza stampa: «Noi favoriti? Lo dicono per metterci pressione. Molti elogi sono stati fatti solo per questo, magari vengono dagli stessi all’inizio del campionato manco ci nominavano. Contro la Vibonese dovremo avere fame e cinismo sotto porta. Non voglio dare punti di riferimento agli avversari.