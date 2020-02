L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’allarme Coronavirus. Fino a domenica vietato aprire gli stadi in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Diverso il caso di Sampdoria-Verona, che da calendario è fissata per lunedì 2 marzo alle 20:45: il decreto ha validità fino a domenica, per cui oggi la partita si giocherà a porte aperte. Il resto è deciso: stadi vuoti in Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Juventus-Inter. Lazio-Bologna, Cagliari-Roma, Lecce-Atalanta e Napoli-Torino si giocheranno davanti al pubblico. In Serie B a porte chiuse Entella-Crotone (venerdì), Chievo Livorno, Cittadella-Cremonese e Venezia-Cosenza (sabato), regolari le altre. In Serie D rinviate le partite di domenica nei gironi A, B, C e D. Oggi dovrebbero essere annunciate le date dei recuperi delle gare non giocate in A nello scorso week-end. Inter-Sampdoria potrebbe essere disputata al 20 maggio. Atalanta-Sassuolo il 18 marzo. Per Torino-Parma si valuta tra il 4 e l’11 marzo. Quest’ultima data risulterebbe idonea anche per Verona-Cagliari.