L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” sull’impossibilità di trasmettere le partite in chiaro. Juventus-Inter visibile a tutti per ragioni di pubblica necessità: era l’offerta di Sky. Ma praticamente irrealizzabile. Come da calendario, come da spartizione dei big match con Dazn, come prevede la legge Melandri, il testo che disciplina la commercializzazione dei diritti televisivi del calcio. Il diritto in chiaro non è mai andato a bando: questa la posizione della Lega di A, chiamata in causa dal ministro dello Sport Spadafora, che in cuor suo avrebbe abbracciato l’iniziativa: «Sono decisioni che deve prendere la Lega. Non entro in scelte autonome del mondo del calcio. Quello che abbiamo disposto è la necessità di salvaguardare la salute». Nella mattinata di ieri, Sky aveva dato la propria disponibilità a trasmettere il posticipo di domenica sera anche in chiaro, su Tv8. Successivamente, anche Rai si era candidata, così come Mediaset.