L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul problema del Palermo, le squadre medio-piccole. Da adesso in poi vietato sbagliare, soprattutto nei due incroci rimasti con Nola e Corigliano prima dello scontro diretto col Savoia. E’ il momento di ridurre il più possibile i passi falsi, come è successo con il pareggio in casa del fanalino di coda da Palmese nel girone d’andata. Occhio ai prossimi due impegni che nascondono più di un’insidia. Il Nola, che domenica farà visita al “Barbera”, sta attraversando un bel momento. Nel 2020 è la squadra che nel Girone I ha fatto più punti (16) dopo il Palermo (19). La prossima settimana, invece, ci sarà la sfida di Corigliano. Il 6-0 dell’andata ai calabresi deve essere dimenticato dai rosanero, perché il Corigliano, invischiato nella lotta salvezza, nel 2020 viaggia a discreta velocità con 14 punti conquistati, anche se ha giocato due partite in più rispetto alle altre, in virtù dei recuperi con Troina e San Tommaso.