L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla di Mario Alberto Santana. Il calciatore si è fatto promotore, insieme al presidente Mirri, dell’iniziativa dei giocatori di rinunciare a buona parte del premio promozione per devolverlo in beneficenza.

I bambini della Caritas di Palermo, grazie al progetto “Aquile di quartiere”, potranno frequentare delle scuole calcio per coltivare il sogno di diventare un giorno calciatore. L’intenzione di Santana, è quella di continuare sul campo:: «La mia voglia è di fare un altro anno da protagonista, voglio giocare e mettere in difficoltà chi verrà. Sto bene, l’infortunio è alle spalle, mi sto allenando ogni giorno, riseco a fare già tante cose, arriverò in ritiro pronto per poter svolgere allenamenti e partite».