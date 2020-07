L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della querelle Barbera per il Palermo e riporta le parole del presidente rosanero Mirri. «Stiamo discutendo su come abbassare il canone annuale da 341 mila euro all’anno – ha detto il numero uno del club -. Mi auguro che il consiglio non faccia politica, ma faccia in modo che il Palermo possa restare al Barbera».