L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’amaro addio di Gennaro Gattuso al Napoli.

Il tweet di Aurelio De Laurentiis è arrivato puntuale: «Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada, Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli».





Il Napoli è rimasto fuori dalla Champions, per il secondo anno consecutivo. Il no di Allegri, ora, dovrebbe essere scontato. Spalletti in pole per la panchina. La mazzata è pesante: in 90 minuti i partenopei hanno gettato al vento 50 milioni di euro con una prestazione poco convincente.