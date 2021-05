L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla missione Italia in vista degli Europei.

Una vacanza-lavoro per gli azzurri, che si ritroveranno nella privacy del Forte Village di Santa Margherita di Pula. Un’anteprima del ritiro più tradizionale che sarà a Coverciano. Solo 18 giorni per mettere a punto la macchina e il CT ha scelto di avere i giocatori il prima possibile, per iniziare già ad allenarli per un paio di ore al giorno – al mattino – ma con una formula che allo stesso tempo gli consenta di ricaricarsi al mare, in compagnia delle famiglie.





Fra i 26 prescelti per l’Europeo ci saranno sicuramente Jorginho ed Emerson Palmieri, impegnati nella finale di Champions League in programma il prossimo 29 maggio.