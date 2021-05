L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul futuro del Catania.

Mentre i dirigenti lavorano per iscrivere il club al campionato di Serie C, c’è un progetto tecnico in stand by. Completate le operazioni di fine prestito (Santurro al Bologna, Confente al Chievo, Di Piazza al Catanzaro, Golfo al Parma tra gli altri), registrati i ritorni di Noce dal Potenza e Gatto dalla Cavese.





Manneh è vicino all’accordo con la Salernitana. In entrata piace molto Abou Diop, l’uomo che ha salvato la Paganese. Sarao resta? Dipenderà dal progetto tattico di Baldini o di chi allenerà il Catania nella stagione che verrà.