“Durante la seconda ondata del Covid-19, tra settembre e dicembre 2020, la positività tra gli studenti era circa al 39% in meno rispetto alla popolazione generale. I contagi avvengono di più da adulto ad adulto, da insegnante ad insegnante”. Riguardo la variante inglese ha aggiunto: “È vero che si trasmette con più facilità , ma in maniera simile in tutte le fasce di età” e non soltanto tra i più giovani. Per l’epidemiologa “la scuola non è sicura al 100% perché nessun posto lo è, ma è uno dei luoghi più sicuri” e che “le chiusure hanno delle conseguenze, dei risvolti psicologici” dimostrati anche da diversi studi scientifici”. Queste le parole di Sara Gandini, epidemiologa, rilasciate ai microfoni di “Sky Tg 24” in merito all’emergenza Coronavirus.