In barba alle disposizioni anti covid almeno 250 persone la scorsa notte si sono date appuntamento sul Monte Moro, a Genova, per partecipare a un rave party in piena regola con musica a tutto volume. L’evento è stato bloccato dall’intervento della polizia e quattro persone sono state denunciate per violazione delle norme anti-Covid.

Si tratta di tre ragazzi genovesi e un toscano. Per i non residenti a Genova saranno adottati fogli di via obbligatori. Molti sono riusciti a fuggire nei boschi quando hanno notato le sirene. Gli agenti sono riusciti a identificare un centinaio di persone. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura, la Digos, il reparto mobile e la polizia locale in supporto. Ad avvisare le forze dell’ordine sono stati i residenti della zona.