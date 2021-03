Con il nuovo Dpcm del premier Mario Draghi, ritorna l’autocertificazione per gli spostamenti e le visite ai congiunti.

Il modulo va compilato, inserendo tutti i dati, in particolar modo ovviamente la motivazione dello spostamento, il tutto da esibire in caso di controllo della Polizia. Anche in Sicilia ovviamente verrà usata l’autocertificazione, visto che da lunedì l’isola sarà in zona arancione.





(CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO)