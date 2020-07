«Alessandro Nesta sarà il nostro allenatore ancora a lungo, non è in alcun modo responsabile: nego ogni fantasiosa ipotesi di un suo esonero. La causa dei risultati deludenti credo vada ricercata nell’approccio sbagliato, dato che il primo tempo lo regaliamo sempre agli avversari. C’è anche una componente di sfortuna, perché non riusciamo a concretizzare quanto creiamo. Serve un lampo che ci sblocchi e spero arrivi già contro lo Spezia, altrimenti la promozione diretta potrebbe essere compromessa». Queste le parole di Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, rilasciate in un’intervista a “Ciociaria Oggi”.