Secondo quanto riporta “Edizione Caserta”, a Mondragone è tornato libero dal Coronavirus il palazzo abitato quasi esclusivamente da italiani. Intanto, il sindaco del comune del casertano, Virgilio Pacifico, ha chiesto scusa per la diffusione dei nomi dei 18 cittadini risultati positivi al Covid-19: «E’ stato un errore cui abbiamo posto rimedio – ha dichiarato il sindaco all’Ansa – ma veniamo da giorni di grande lavoro e di pressioni enormi, e molti funzionari sono stanchi. L’italiana residente in uno dei palazzi ex Cirio e’ tornata a casa perche’ il suo tampone si e’ negativizzato. Crediamo che il focolaio sia ormai completamente circoscritto e ne sia stata individuata la causa; affronteremo i prossimi sette giorni con la fiducia dovuta proprio alla consapevolezza che il contagio sembra si sia stabilizzato».