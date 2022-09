Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Frosinone in programma sabato.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Il lavoro quotidiano deve portare a miglioramenti tecnico tattici, atletici ma poi c’è una parte emozionale e la partita di Reggio mi è servita per far riconoscere ai ragazzi alcuni aspetti. Dobbiamo sempre ricordarci il nostro punto di partenza e la capacità di reazione alle varie situazioni sarà quello che potrà fare la differenza. L’inerzia delle partite cambia da una parte o dall’altra e voglio un miglioramento continuo nell’adattamento a queste situazioni. Siamo agli albori di un progetto e intravedo delle cose. A Reggio avevo visto del buono in certe situazioni anche se magari visto il risultato a voi sembrerà strano. Vedo delle cose ma so anche che è un lavoro continuo e il livello va alzato ogni giorno. Frosinone è un primo step che potrebbe far chiudere al meglio questo filotto di partite prima della sosta».