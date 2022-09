Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Frosinone in programma sabato.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Ritiro a Manchester? Ho chiesto qualche settimana fa alla società di fare questo mini ritiro. Avremo una situazione meno stressante, avremo la possibilità di conoscerci meglio e di consolidare i rapporti in maniera diversa rispetto a una settimana tipo. Ringrazio la proprietà per la possibilità di allenarsi in un campo cosi importante dove tutti gli allenatori sognano di poter entrare. Sono arrivato e dopo 3 ore eravamo in campo contro il Perugia. C’era da sviluppare un mercato e consiliare un gruppo. Abbiamo lavorato su più fronti e sono arrivati circa 14-15 giocatori. Di conseguenza ho chiesto alla società di lavorare in una situazione decontestualizzata dalla città per avere una conoscenza reciproca e per avere una chiave di lettura diversa. Mi piace conoscere bene i miei ragazzi e un ritiro mi permette anche di avere dei parametri oggettivi sul livello della squadra e dei singoli giocatori oltre ovviamente a un approfondimento dei rapporti umani tra di noi».