Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Frosinone in programma sabato.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Fabio Grosso? Ricordo ancora il suo primo allenamento qua, ed era emozionato e da li ha iniziato una carriera straordinaria. Un ragazzo che si è meritato tutto e che ha vinto anche il mondiale. Adesso sta dimostrando il suo valore anche da allenatore; non ci sentiamo spesso ma quando ci rincontriamo è sempre un piacere. Ho già avuto la possibilità di affrontare Fabio Grosso e ci conosciamo come allenatori. La cosa diversa è che oggi sono allenatore del Palermo, squadra in cui Fabio è stato protagonista. Questo è anche il bello del calcio».