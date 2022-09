Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Frosinone in programma sabato.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Floriano, Valente, Soleri sono risorse importanti soprattutto con i 5 cambi. C’è sempre una lettura anche nel decidere chi far cominciare dalla partita. Il loro ingresso può certamente cambiare le dinamiche. Contro il Genoa chi di loro è entrato ha creato dando qualcosa di importante al reparto. Mateju a sinistra ma di piede destro? Il suo acquisto è stato fatto per una questione di conoscenza reciproca e quindi per accorciarmi il lavoro. Mateju può fare diversi ruoli e ha grande duttilità e poi lo conoscevo. Lo reputo un giocatore molto solido e avevo bisogno di consolidare un determinato atteggiamento».