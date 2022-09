Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Frosinone in programma sabato.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Avremo un centro sportivo molto bello e per me sarà un percorso di crescita cosi come per i ragazzi. Ho sempre pensato che un centro sportivo di proprietà crei cultura dove anche i giovani possono approcciarsi alla prima squadra. Il Manchester può darci tanti spunti per andare a definire presto il nostro centro sportivo».