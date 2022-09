Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Frosinone in programma sabato.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Comprendo che ci si tiene tanto alla partita col Frosinone ma bisogna non sovraccaricare troppo. Ogni partita va preparata, quindi se alla fine ci sarà da festeggiare in merito a quello che è successo in passato col Frosinone meglio ancora ma questo non cambia il mio approccio alla preparazione della partita».