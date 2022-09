Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta contro il Frosinone.

Ecco le parole del tecnico:

«Primo bilancio di queste gare? Sapevamo che sarebbe stato un percorso irto di difficoltà, siamo una squadra praticamente nuova. Abbiamo spinto per portare a casa il massimo da queste sei partite. Questo Up e Down è fisiologico, perché fondamentalmente è una costruzione dal punto di vista tecnico tattico globale ma anche su ogni singolo giocatore e per mettere insieme questo serve tempo. Avremo altre due settimane prima di Sudtirol per creare la nostra identità».