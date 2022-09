Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta contro il Frosinone.

Ecco le parole del tecnico:

«Il primo tempo è stato equilibrato, loro hanno avuto un po’ di predominio ma non ricordo grandi azioni costruite da loro. Noi abbiamo avuto una grande occasione con Brunori. Purtroppo nel primo tempo abbiamo preso questo gol ma potevamo sicuramente leggerlo meglio. Nel secondo tempo la gara era aperta, mi è piaciuto l’atteggiamento visto in campo, abbiamo retto gli attacchi del Frosinone e costruito le occasioni per pareggiare. È un peccato non aver portato a casa un punto. Passo indietro rispetto a Genoa? Non penso, l’atteggiamento c’è stato. È normale giocare la sera sia diverso. La squadra ha retto bene il ritmo e ha avuto le energie di stare dentro la partita. La grande delusione è il non essere riusciti ad avere quella sfumatura che ti porta a segnare. Difesa? Quando parlo di miglioramento generale parlo anche di fase difensiva. Abbiamo letto bene le distanze e tolto il pericolo della profondità. C’è stata sicuramente una crescita e abbiamo concesso quello che è giusto concedere ad una squadra di qualità. La squadra ha sempre trovato solidità anche nelle ripartenze del Frosinone».