Il tecnico del Frosinone Fabio Grosso è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Giocatori nuovi? Ho a disposizione ragazzi bravi che hanno bisogno di partite e pensavo fosse l’occasione giusta per metterli dentro. Sono stati molto bravi tutti quelli scesi in campo. È stata una partita difficile. Abbiamo messo grande cuore in campo che ci ha permesso di portare a casa la vittoria. Oggi è stata una bella partita, faccio i complimenti all’avversario, un avversario di qualità come ce ne sono tanti in questo campionato. In casa abbiamo un pubblico che ci spinge, per noi è bello ed è una responsabilità ricambiare questo affetto».