La panchina di Alessandro Nesta, dopo la sconfitta contro il Padova in Coppa Italia (1-3 dei biancoscudati al Benito Stirpe), e la sconfitta all’esordio in campionato contro l’Empoli, adesso è in forte bilico.

Secondo quanto riportato da “TMW, per l’eventuale sostituzione ci sarebbe il profilo di Vincenzo Vivarini reduce dall’esperienza al Bari in Serie C nella scorsa stagione.