L’ex terzino sinistro del Palermo Emerson Palmieri, attualmente al Chelsea, potrebbe presto far ritorno in Serie A.

Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, la Juventus avrebbe proposto al Chelsea lo scambio De Sciglio-Emerson Palmieri.

I due calciatori hanno valutazioni differenti, col terzino italo-brasiliano valutato tra i 20-25 mln, mentre la valutazione del terzino ex Milan, si aggira sui 10 mln. Il club inglese al momento ha risposto con un secco no. Le parti continueranno a trattare per trovare un accordo definitivo.