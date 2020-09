Questa mattina, nel corso di un giro di tamponi in casa Salernitana, uno di questi purtroppo è risultato positivo.

Questa la nota ufficiale della Salernitana: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che dai nuovi tamponi effettuati questa mattina dal gruppo squadra un tesserato è risultato positivo al Covid-19. Si precisa che il tesserato non ha avuto contatti con il gruppo squadra da domenica. Tutti gli altri tamponi sono risultati negativi”.

Come previsto dal protocollo, domani ci sarà un altro giro di tamponi per tutti che andrà ripetuto anche venerdì in vista della partita con il Chievo.