Sono in arrivo grossi problemi per l’attaccante del Psg Neymar.

Il calciatore brasiliano è intenzionato a trascinare il club francese in campionato e Champions League, ma adesso deve risolvere qualche situazione fuori dal campo. Nel dettaglio deve 34,6 milioni di euro al fisco spagnolo, è quanto riporta l’agenzia delle entrate spagnola.

La somma corrisponde alle tasse dovute da Neymar in riferimento al bonus su un rinnovo del contratto con il Barcellona precedente al trasferimento al Psg. Il brasiliano sarebbe recidivo, in patria era stato accusato di evasione fiscale. Già nel 2019, infatti, è avvenuto il sequestro di 36 beni immobili in Brasile.