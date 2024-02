Frosinone, Di Francesco: «Caso? Non sarà convocato contro il Milan»

Domani andrà in scena il match di Serie A tra Frosinone e Milan. Il tecnico dei padroni di casa ha presentato il match nel corso della conferenza stampa odierna dove ha anche affrontato il tema riguardante l’obiettivo di mercato dei rosanero, poi sfumato, Caso.

Di seguito le sue parole:

«Farò delle scelte anche in base a chi ho a disposizione, consapevoli di affrontare il Milan che sugli esterni ha dei giocatori importanti e di gamba. Alcune scelte sono obbligate, ma stiamo preparando la partita anche in base all’avversario. Caso? Farà una conferenza il direttore e spiegherà la situazione. Per la gara di domani non saranno convocati ne lui, né Bidaoui, né Baez che erano i tre calciatori in uscita. Per le prossime partite valuteremo insieme alla società cosa fare».