Piracy-Shield: si parte con Lecce-Fiorentina. Le info

Oggi alle 20:45 andrà in scena Lecce-Fiorentina, primo match della 23esima giornata di Serie A. In quest’occasione – riporta Calcioefinanza.it – scende in campo Piracy Shield, piattaforma antipirateria donata dalla Lega Serie A all’AgCom con l’obiettivo di bloccare entro 30 minuti ogni trasmissione non autorizzata di contenuti coperti dal copyright.

La piattaforma sarà un centro di comunicazione di numerosi soggetti coinvolti. Saranno i detentori dei diritti a farsi carico in un primo momento della denuncia di una trasmissione pirata. Questi lo comunicheranno alla piattaforma che generà un “alert”, che verrà poi distribuito ai provider. Previsti dunque continui monitoraggi in rete.

Per quanto riguarda le sanzioni, si parte da 150 euro e si arriva fino a un massimo di 5.000 euro. Per quanto riguarda le sanzioni penali, invece, per adesso si fa riferimento solamente a chi trasmette illegalmente i contenuti in streaming che rischia pene da 6 mesi fino a 3 anni di reclusione e una multa fino a 15.000 euro.