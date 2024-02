L’edizione odierna de “Il Messaggero” si sofferma su Giuseppe Caso corteggiato da tutti preso da nessuno.

Tra chiusura del calciomercato e la preparazione al match di sabato contro il Milan con l’incognita infortuni. In casa Frosinone febbraio è iniziato su questi fronti. Il primo, quello del calciomercato, che ieri ha fatto suonare il suo gong, ha portato notizie non positive per la società canarina che sperava di poter fare qualche cessione. Invece né Bidaoui, né Baez e né soprattutto Caso, che sembravano essere sul piede di partenza, sono partiti per altre destinazioni, nonostante le richieste ricevute e la disponibilità del club a valutarle positivamente.

Bidaoui, dopo che si sono chiuse le porte dell’Ascoli, aveva proposte dalla Serie C. Aveva richieste dalla Serie B anche Baez (Reggiana, Palermo), ma alla fine non si è trovata la quadra. Il più richiesto è stato senz’altro Giuseppe Caso, che ricordiamo la società non aveva convocato per la trasferta di Verona. A lui si erano interessati in maniera fattiva sia la Cremonese che il Palermo e da ultimo Lecce ed una società della Liga.

Alla fine è prevalsa la volontà del giocatore di rimanere legato a questa maglia ed alla possibilità di trovare ancora spazio e minuti nella massima serie. Nessuna partenza dunque per il Frosinone, che nelle ultime ore ha trovato però una pedina per l’attacco della squadra Primavera, con l’acquisto del giovane 2006 Isak Vural. Nato in Svezia, centrocampista offensivo, ha la nazionalità turca e proviene dalla svedese Hammarby IF (Prima Divisione). Ha giocato anche nella Under 18 turca e nelle giovanili del Benfica e in Spagna, nel Cugat. Dunque il calciomercato invernale per la società canarina si è concluso con gli arrivi dei difensori Bonifazi dal Bologna, Valeri dalla Cremonese e Zortea dall’Atalanta e degli attaccanti Ghedjemis dal Rouen e Demba Seck dal Torino. Tra le partenze solo quelle di Lulic e del quarto portiere Avella al Brescia.

Escl. Palermo-Caso, contatti ancora in corso: le ultime