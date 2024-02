Lecco, Di Nunno: «Playoff? Ci credevo, ora non più»

Intervistato dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio il patron del Lecco Paolo Di Nunno ha rilasciato le seguenti parole:

«Dobbiamo almeno salvarci. Siamo pugliesi entrambi. Io non sapevo niente della trattativa, neanche se aveva firmato. Era mi figlio allo Sheraton, io non vengo mai. Da quando ho fatto lo show tutti mi vogliono, ma è stato un bello show. “Vuole dimostrare al Parma che è ancora forte. Ai playoff non ci credo più dopo tutte queste sconfitte una dietro l’altra. Se ci arrivavamo ce la giocavamo come l’anno scorso»