Quotidiano di Puglia: “Bari, a Palermo serve l’impresa”

L’edizione odierna de “Il Quotidiano di Puglia” si sofferma sulla gara che il Bari giocherà oggi contro il Palermo con la squadra di Marino a caccia dell’impresa.

Tempo di riscatto, tempo di ritorno al calcio giocato a sei giorni di distanza dalla debacle interna contro la Reggiana per il Bari di mister Marino, pronto a giocarsi il tutto per tutto nella trasferta di Palermo, anticipo della 23^ giornata di campionato di Serie B. La compagine biancorossa ha bisogno di ritrovare il sorriso, di tornare a casa con un risultato positivo dal Barbera: in palio la possibilità di allontanare gli spettri di una lotta per i playout (attualmente distanti cinque lunghezze) e contemporaneamente quella di salvare la panchina del tecnico siciliano, secondo gli ultimi rumors non così solida come nelle scorse settimane.

Insomma, le motivazioni non mancano, complice anche la forza di un avversario chiamato a scendere in campo per provare ad accorciare il margine dalle primissime posizioni della classifica di fronte a un pubblico che si preannuncia piuttosto caldo e numeroso. Pochi dubbi di formazione per Marino, costretto ancora una volta a fare a meno degli infortunati Maiello, Koutsoupias, Diaw, Di Cesare e Aramu e dello squalificato Benali (fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l’ammonizione rimediata sabato al San Nicola).

Il principale ballottaggio riguarda proprio il calciatore che dovrà sostituire il play ex Brescia e Crotone, tra le principali note liete delle ultime settimane. Tre le possibili alternative: da valutare un rilancio dal primo minuto di Acampora, incerto sulla sua permanenza in riva all’Adriatico fino alle ultime ore di calciomercato invernale, una chance per Lulic davanti alla difesa o un ritorno al passato con lo spostamento di Maita nel ruolo che benissimo aveva interpretato in Serie C. Ipotesi più probabile quest’ultima allo stato attuale delle cose, con conferma per Edjouma e con inserimento dello stesso Lulic (favorito su Acampora e Bellomo) al suo fianco.