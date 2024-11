La Salernitana perde a Bari, Martusciello: «Viste cose interessanti, la classifica non mi preoccupa»

Giovanni Martusciello, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta contro il Bari per 2 a 0 al “San Nicola”:

«La squadra ha fatto quello che doveva fare, sembra quasi di commentare sempre le stesse partite. Noi creiamo tanto e siamo costantemente nella metà campo avversaria, loro ci puniscono al primo tiro in porta. Fiorillo è stato praticamente inoperoso. Purtroppo gira così, l’episodio non va mai dalla nostra parte ma la prestazione c’è stata e ho visto lo spirito giusto. Gli altri ci fanno male, noi invece sprechiamo e non concretizziamo. Gol subiti? C’è stata prima una lettura sbagliata della fase difensiva, poi hanno fatto il secondo su una triangolazione. Sono errori che non dovevamo commettere e che abbiamo pagato a caro prezzo. Da cosa ripartire? Ho visto cose interessanti e non sono preoccupato per la classifica. Mi spiace per i tifosi, ora avremo qualche giorno di riposo e da mercoledì ci concentreremo su quello che non ha funzionato ma anche sulle cose fatte bene. Con Petrachi il confronto è costante, ma a caldo non avrebbe senso parlare. Lo faremo a freddo, come sempre. Non siamo ».