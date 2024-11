Cittadella-Cesena, Mignani: «Vincere qui, dopo la loro vittoria a Palermo, ha ancor più valore»

Al termine del match, vinto per 0-2, tra Cittadella e Cesena è intervenuto l’ex tecnico rosanero Mignani per analizzare la gara.

«Vittoria che ha un valore molto alto, perché il Cittadella è una squadra difficile da affrontare: anche se quest’anno non è partita bene, non posso dimenticare quello che ha fatto negli ultimi anni, comprese due finali playoff. Vincere in questo campo, dopo che i granata si erano imposti a Palermo e avevano pareggiato proprio qui con la Sampdoria, ha ancor più valore perché la squadra ha fatto in trasferta quello che di solito fa in casa. Speriamo che sia uno switch, che ci permetta di credere ancora di più in quello che stiamo facendo, nel lavoro e nella qualità della nostra squadra. Pensavo che avremmo sofferto di più, invece i ragazzi sono stati bravi, perché il Cittadella è una squadra che ti mette tanta pressione, ti viene a prendere, ti sporca le giocate e ti lascia poco tempo per pensare. Oggi i ragazzi, invece, hanno mantenuto quasi sempre la serenità, anche sotto pressione, sono usciti da situazioni difficili e davanti sono venuti fuori con delle giocate di qualità che ci hanno permesso di renderci pericolosi ed arrivare più volte al tiro.»