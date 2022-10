Come si legge su “Today.it” sono almeno 182 le persone che hanno perso la vita durante i violenti scontri avvenuti dopo una partita di calcio a Malang, nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia.

La follia è esplosa al termine della partita quando migliaia di tifosi dell’Arema Fc sono entrati sul campo di gioco dello stadio Kanjuruhan, scatenando il panico.Il bilancio delle vittime purtroppo è ancora provvisorio, così come quello dei feriti, che superano le 200 unità.

I sostenitori della squadra erano inferociti per la confitta per 3-2 subita contro i rivali di sempre del Persebaya Surabaya, squadra con cui non perdevano da più di vent’anni. Dopo l’invasione di campo sono intervenuti gli agenti di polizia, che però non sono riusciti a placare gli animi. Al lancio dei gas lacrimogeni si è scatenato il caos, seguito dal panico e dal fuggi-fuggi generale. Le immagini scattate all’interno dello stadio mostrano momenti di panico, la polizia che lancia un gran numero di gas lacrimogeni e i tifosi che cercano di scavalcare le recinzioni per mettersi in salvo: secondo i media locali tra le vittime ci sarebbe anche un bambino di cinque anni.

Ecco le clip:

The state of football in my country, 127 died, more than 100 injured, this is so sad, sending prayers to the family of the deceased#kanjuruhan #AremavsPersebaya #indonesia pic.twitter.com/lWmOiMzq3r — Bored Dude (@ProudCityzens) October 1, 2022