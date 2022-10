L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara pareggiata da De Zerbi contro il Liverpool.

Debutto (quasi) da sogno per Roberto De Zerbi, la sua prima in Premier è un saliscendi di emozioni: ad Anfield il suo Brighton prima accarezza il colpaccio, poi rischia la sconfitta, e al triplice fischio ottiene con merito un punto. «Sono molto contento perché abbiamo giocato benissimo. Potevamo segnare anche più gol, e magari persino vincere – riflette il tecnico italiano -. I cambi che ho fatto dimostrano che credevo di poter far bene. E un pensiero, in questo momento, non può non andare alla mia ex squadra (lo Shakhtar Donetsk, ndr), ai miei ex giocatori, e a tutto il popolo ucraino».

Protagonista assoluto a Liverpool, Leandro Trossard, autore di una tripletta: i primi due gol arrivano in apertura e regalano ai Seagulls il doppio vantaggio. Prima dell’intervallo è Firmino a riaprire la partita con un gol convalidato solo dal Var. Dopo nove minuti nella ripresa, ancora il brasiliano ristabilisce la parità, prima di propiziare l’autorete di Adam Webster. Ma l’ultima parola è ancora di Trossard, che conferma il quarto posto.

CONTE KO. Cade, male, il Tottenham di Conte, sconfitto nel derby londinese contro l’Arsenal primo. Dopo un primo tempo equilibrato, nel quale Kane su rigore risponde al vantaggio iniziale dei Gunners firmato Partey, l’Arsenal prende il comando e grazie all’errore di Lloris si porta avanti con Gabriel Jesus. Pochi minuti dopo, l’espulsione di Emerson Royal precede la rete di Granit Xhaka che fa calare anzitem po il sipario sulla partita. «E’ una sconfitta che ci deve far riflettere» il commento di Conte.