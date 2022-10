L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che ieri ha perso contro il Südtirol grazie ad una papera di Pigliacelli.

Prima o poi doveva capitare. Che il Palermo perdesse una partita per un errore in disimpegno del suo portiere. Mirko Pigliacelli non è peggio di tanti altri portieri e anche ieri ha fatto nella ripresa una buona parata sul diagonale da sinistra di Roden. Ma ha un difetto, che per qualcuno può, essere un pregio. Ricordate Zeman, che faceva iniziare la manovra al portiere? Gli piace giocare con i piedi come se fosse un fine attaccante.

Ma se lo fosse davvero non giocherebbe tra i pali. In queste sette partite spesso ha «cincischiato» davanti alla sua porta rischiando e tenendo col fiato sospeso i fans rosa. Non era accaduto nulla e la cosa è passata in silenzio. Ieri è accaduto che al 20′ del primo tempo Pigliacelli ha esitato a rinviare un retropassaggio di Nedelcearu, avrebbe potuto buttare subito la palla in tribuna o dovunque, ma ha esitato. II possente Odogwu ci ha creduto, s’è gettato sul rinvio centrale del portiere rosa e la palla e finita in rete.