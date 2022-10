Retroscena inquietanti sulla tragedia dello stadio in Indonesia, con 17 bambini purtroppo tra le vittime. Sotto accusa il comportamento delle forze dell’ordine.

Le immagini provenienti dall’Indonesia sono terribili e strazianti. Quella che sarebbe dovuta essere una festa dello sport e del calcio, si è trasformata in un incubo e in un’orribile tragedia. Quanto accaduto allo stadio Kanjuruhan a Malang dopo il Super East Java Derby tra le squadre di Arema e Persebaya, ha lasciato tutti sotto shock: prima la folle invasione di campo dei tifosi di casa infuriati per la sconfitta, e poi la reazione violenta delle forze dell’ordine con i fumogeni, a scatenare un vero e proprio inferno.

Tutti hanno cercato una via di fuga con il panico a farla da padrone, e in tanti sono rimasti a terra storditi anche dal fumo dei lacrimogeni privi di sensi e calpestati da chi provava disperato a salvarsi la vita scavalcando le recinzioni. Il bilancio parla chiaro, con 174 morti e quasi 200 feriti molti dei quali gravi. Un dato purtroppo in costante aggiornamento e destinato a crescere, con gli ospedali in grande difficoltà. Le notizie che arrivano dall’Indonesia sono davvero drammatiche, e parlano anche di tante vittime di giovanissima età.

Follia Indonesia: scontri dopo una partita di calcio: 182 morti (VIDEO)