Mattia Zaccagni ha commentato così, a Sky Sport, il match vinto contro lo Spezia per 4-0. L’esterno, che ha aperto le marcature all’Olimpico, soffermandosi anche sull’esclusione dalla Nazionale: «Mancini? Io non devo rispondere a niente, la maglia della Nazionale è un sogno per me e per tutti. È un grande obiettivo per me e spero di vestirla presto. Essere convocati è sempre un grande piacere, io penso a fare bene con la Lazio e il resto verrà da sé. Che mi rimprovera Sarri? Sicuramente devo cercare di dare continuità alle prestazioni, quando sono in giornata come oggi tutto gira alla grande»