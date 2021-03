Filippo Polcino, direttore generale del Foggia, intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport (ed. Puglia), ha parlato anche degli obiettivi a breve termine dei rossoneri: «L’auspicio è che la squadra resti nei playoff, anzi più che un auspicio direi è un obiettivo. Dobbiamo proseguire sulla strada tracciata, fermarsi proprio ora non avrebbe senso. Vogliamo alzare l’asticella, questo è fuori di discussione. In che modo? Faremo valere le nostre amicizie nel mondo del calcio per portare a Foggia giocatori di prospettiva da società di Serie A e B».