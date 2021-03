Brutte notizie per le squadre di Eccellenza, la Lnd ha stabilito il blocco dei ripescaggi per coloro che non vorranno riprendere il campionato, in più le squadre dovranno pagare lo stesso la quota d’iscrizione.

Di seguito la nota della Lnd sul blocco ripescaggi:





“A seguito del Consiglio direttivo della LND tenutosi in data odierna, che ha stabilito il blocco dei ripescaggi per le prossime due stagioni sportive per quelle società che decideranno di non proseguire il campionato di Eccellenza 2020/2021, il Comitato Regionale Lombardia ritiene, trattandosi di una nuova condizione emersa solamente oggi, di dare la possibilità a tutte le società iscritte alla categoria di rivalutare la propria decisione circa la mancata adesione al prosieguo dell’attività”.