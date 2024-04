Corriere dello Sport: “Tre ko consecutivi. La Reggiana e Nesta cercano il rilancio a Palermo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla prossima avversaria del Palermo, la Reggiana, proveniente da un periodo negativo.

Alla Reggiana, il momento è decisamente critico. Nonostante la fiducia confermata all’allenatore Alessandro Nesta, il club sta vivendo una fase delicata dopo tre sconfitte di fila che hanno complicato il percorso verso la salvezza, una situazione che ha anche temporaneamente allontanato la prospettiva dei playoff. La serie negativa contro Cittadella, Lecco e Cosenza ha messo in evidenza la necessità di un cambiamento significativo, specie in vista delle partite decisive contro Palermo, Modena, Sampdoria e Parma.

Il gesto di Nesta di chiedere scusa ai tifosi dopo la deludente prestazione contro il Cosenza dimostra la sua volontà di assumersi la responsabilità, evitando di attribuire la colpa a fattori esterni come l’assenza di giocatori chiave. Questo atteggiamento di fronte alla critica e alla contestazione, specialmente quella dei tifosi più accaniti, indica il suo impegno a cercare di capovolgere la situazione insieme alla squadra.

Il confronto tra Nesta e le figure di spicco della dirigenza del club, tra cui il presidente Carmelo Salerno, il direttore sportivo Roberto Goretti e il direttore generale Vittorio Cattani, suggerisce che all’interno del club ci sia una riflessione approfondita in corso sulle cause dell’attuale involuzione e sulle strategie da adottare per garantire un finale di stagione all’altezza delle aspettative. In questo periodo critico, l’obiettivo immediato sarà quello di ottenere risultati positivi nelle prossime partite, a partire dalla sfida esterna contro il Palermo, per stabilizzare la situazione e ridare fiducia alla squadra e ai tifosi.