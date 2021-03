Le varianti di Coronavirus spaventano la Sicilia, adesso potrebbero essere emanate nuove misure restrittive in previsione del periodo Pasquale. Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, ha fatto il punto della situazione, di seguito le sue parole riportate da “Gds.it”: “In Sicilia abbiamo registrato un leggero aumento dei contagi negli ultimi tre giorni, ma se penso ai numeri di due mesi fa mi vien da pensare che la condotta collettiva sia improntata alla responsabilità. Siamo d’accordo che non bisogna abbassare la guardia . Il calo di tensione determinerebbe un passo indietro. La misura credo sarà omogenea in tutta Italia. Se avverrà durante le festività pasquale potremmo pensare subito dopo ad una graduale riapertura. Spero che nel frattempo arrivino i sostegni per gli operatori economici che hanno bisogno di ossigeno per accettare nuove chiusure”.

L’ipotesi che si fa strada riguarda intanto il periodo pasquale per il quale potrebbero essere fissate limitazioni da zona rossa in tutta Italia, ma non si esclude che il governo decida per ulteriori divieti nei weekend. Venerdì Draghi riunirà il Consiglio dei ministri per decidere come procedere, anche alla luce dei risultati dei nuovo monitoraggio settimanale.