«Se ho voglia di rivalsa visto che lo scorso anno in c non ho trovato spazio? Lo scorso anno i primi sei mesi al Bari non sono stati positivi, ma bisogna sempre allenarsi a mille. Io sto lavorando per dimostrare il mio valore e spero, insieme al Palermo, di togliermi soddisfazioni importanti». Queste le parole dell’attaccante del Palermo, Roberto Floriano, rilasciate in conferenza stampa nel ritiro di Petralia Sottana.