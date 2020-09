Finalmente è stato sorteggiato il calendario di Serie A per la stagione 2020/21. Saranno sei i turni infrasettimanali della serie A edizione 2020-2021 e tre le soste previste. Lo ha ufficializzato la Lega di serie A, con il primo comunicato della stagione.

Il via è stato fissato domenica 20 settembre. Sei i turni infrasettimanali: mercoledì 16 dicembre, mercoledì 23 dicembre, mercoledì 6 gennaio 2021, mercoledì 3 febbraio, mercoledì 21 aprile e mercoledì 12 maggio. Tre le soste, tutte in concomitanza degli impegni delle squadre nazionali: domenica 11 ottobre, domenica 15 novembre, domenica 28 marzo 2021. La fine del campionato è prevista per il 23 maggio, poi spazio agli Europei.

Definito anche il calendario della Coppa Italia che si disputerà di mercoledi’: primo turno eliminatorio il 23 settembre, secondo turno 30 settembre, terzo 28 ottobre, quarto 25 novembre, ottavi di finale 13 e 20 gennaio 2021, quarti il 27 gennaio, semifinale andata 10 febbraio, semifinale ritorno 3 marzo, finale il 19 maggio. In foto tutte le partite della Serie A.