«Il mister lo conosciamo, sappiamo che è forte. Noi stiamo cercando di lavorare e fare tutto ciò che ci dice, lui sa come fare per farci avere i risultati e dimostrare il nostro valore». Queste le parole dell’attaccante del Palermo, Roberto Floriano, rilasciate in conferenza stampa nel ritiro di Petralia Sottana.