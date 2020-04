Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina “Facebook”, Manuel Panini, esperto difensore del Flaminia, ha voluto sfogarsi ed esprimere un pensiero sulla situazione attuale, con un riferimento alla LND e all’AIC. Ecco il suo messaggio: “Sono curioso di capire quanto tempo ancora passerà prima che qualche pseudo dirigente della LEGA NAZIONALE DILETTANTI abbia le palle di ammettere che il campionato è finito. Per quanto ancora dobbiamo aspettare che il governo faccia quello che dovete fare voi? Qualcuno pensa che se a dare la notizia sia il governo magari ci saranno meno casini e meno cause per retrocessioni ingiuste e mancate promozioni?? Quanto tempo ancora dobbiamo aspettare allenandoci sopra gli armadi,correre nei garage o fare pesi con le casse d’acqua?? Mettete la parola fine e cercate di salvaguardare il mondo dei dilettanti perché ci sono 4mila calciatori che ci vivono con questo mestiere invece di fare le sfilatine sulle varie testate giornalistiche!!! Bisognerebbe avere la dignità e il coraggio di riformare da capo a piedi questa categoria inquadrandola definitivamente o tra i dilettanti con i dovuti impegni da dilettante cioè 3 allenamenti a settimana e gironi regionali, o dare finalmente la giusta identificazione ad una categoria che somiglia sempre di più al semi professionismo con 6 giorni su 7 impegnati sui campi,coppa Italia,ritiri estivi e trasferte chilometriche ogni domenica!!!!! Dell’Aic non parlo proprio perché ormai assomiglia sempre di più alla moglie che non vuole annunciare al marito che ormai sta per morire e continua ad accarezzarlo sapendo che morirà!!!!”.