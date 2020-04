Intervenuto ai microfoni di “Itasportpress.it”, Gianluca Astorina, presidente del Catania, si è espresso così in merito alle promozioni in serie B: «Prima di tutto vengono salute e sicurezza. Se le autorità preposte dovessero autorizzarci a scendere in campo lo faremo e non ci dispiacerebbe. Se non si dovesse giocare giusto assegnare la promozione alle prime in classifica, Monza, Vicenza e Reggina. Il sorteggio per la quarta promossa in B? Non sono chiare le modalità, solo dopo potrò esprimermi. Certo che è strano un Catania-Bari dentro l’urna con un bambino che estrae il bussolotto».