Intervenuto ai microfoni di “Rai 1”, Federico Balzaretti, ex difensore del Palermo, ha parlato dell’iniziativa “Insieme per Palermo”, raccolta fondi promossa dagli ex calciatori rosanero per acquistare beni alimentari da inviare alle famiglie più bisognose della città. Ecco le sue parole: «Si tratta di un’iniziativa che vede coinvolti me e i miei ex compagni, che voglio ringraziare pubblicamente: da Fabrizio Miccoli a Josip Ilicic, ma sono davvero tantissimi. I ragazzi hanno subito aderito al progetto. A Palermo abbiamo vissuto un’epoca importante e bella, per cui ci siamo sentiti in dovere di riunirci per realizzare questa iniziativa. Insieme a Fondazione Sicilia e Coop stiamo distribuendo dei buoni spesa alle famiglie più bisognose. Ad oggi, abbiamo raccolto 230 mila euro, di cui 180 mila sono già stati versati, e aiutato oltre 2000 famiglie. Sono numeri importanti, ma dobbiamo continuare così. Non è un problema soltanto di oggi, ma anche di domani, per cui continueremo a promuovere altre iniziative e piccoli progetti per cercare di dare sempre più vita e forma a Insieme per Palermo».