Fischi durante il minuto di silenzio per Gigi Riva in Supercoppa: ecco il motivo

Prima dell’inizio del secondo tempo della finale di Supercoppa, Napoli e Inter si sono riunite in un minuto di silenzio per ricordare Gigi Riva.

Il pubblico arabo ha risposto fischiando al momento di raccoglimento. Secondo quanto ricostruito dalla Lega di Serie A, i fischi sarebbero dipesi dal fatto che nella cultura araba il silenzio in ricordo dei morti non è previsto. Ed evidentemente, anzi, viene vissuto con fastidio. In risposta, gli italiani presenti sugli spalti hanno applaudito, per onorare il ricordo del giocatore.